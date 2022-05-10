"Мы близко": в захваченном поселке на Харьковщине подпольщики поздравили оккупантов с 9 Мая (фото)

Украинцы на временно оккупированных территориях продолжают сопротивляться российским агрессорам.
В поселке Большой Бурлук Харьковской области, которое временно захвачено, расклеили листовки, адресованные захватчикам Российской Федерации.
Об этом сообщают Силы терробороны Вооруженных Сил Украины.
Открытки имеют такую надпись: "Русский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть".
Обращениями к российским оккупантам уже заинтересовалась Федеральная служба безопасности. Они ищут украинцев-подпольщиков. "9 мая орки ожидали увидеть большие празднования "дня победы", а получили акцию в тылу на оккупированной ими территории", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, российские оккупанты ищут "диверсантов", взорвавших железнодорожный мостовой переход возле Акимовки в Запорожье. "Диверсантов" искали в частных домах, на предприятиях моторного завода
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