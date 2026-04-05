«Мы больше не приоритет»: Зеленский откровенно о дефиците Patriot из-за войны в Иране

Украина теряет защиту Patriot, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что продолжавшаяся американо-израильская война против Ирана может еще больше подорвать поддержку Украины со стороны Америки.

Об этом глава государства сказал в интервью Associated Press во время визита в Стамбул.

Зеленский встревожен, что глобальные приоритеты Вашингтона меняются, а Киев готовится к сокращению поставок критически необходимых ракет ПВО Patriot.

По его словам, Украине отчаянно требуются дополнительные системы ПВО Patriot американского производства, чтобы помочь противостоять ежедневным российским обстрелам.

«Мы должны признать, что мы не являемся приоритетом на сегодня. Вот почему я боюсь, что продолжавшаяся война (против Ирана — Ред.) даст нам меньше поддержки», — заявил Зеленский.

В издании напомнили, что последние переговоры между посланниками Москвы и Киева, состоявшиеся при посредничестве США, завершились в феврале без признаков прорыва. Зеленский, обвинивший Россию в «попытках затянуть переговоры», пока она продолжает свое вторжение, заявил, что Украина поддерживает контакт с американскими переговорщиками по поводу потенциального соглашения о прекращении войны и продолжает настаивать на усилении гарантий безопасности.

Но, по его словам, даже эти дискуссии отражают более широкую потерю внимания из Украины.

По словам главы государства, его величайшей заботой являются ракеты Patriot, необходимые для перехвата российских баллистических ракет, поскольку Украине до сих пор не хватает эффективной альтернативы.

«Эти американские системы никогда не поставлялись в достаточных количествах, и если война с Ираном скоро не закончится, пакет, который для нас не очень велик, я думаю, будет с каждым днем ​​все меньше и меньше. Вот почему, конечно, мы боимся», — сказал он.

Зеленский рассчитывал на помощь европейских партнеров по закупкам ракет Patriot, несмотря на ограниченные поставки и производственные мощности в США.

Но война в Иране, которая длится уже шестую неделю, повлекла за собой ударные волны в мировой экономике и повлекла за собой значительную часть более широкого региона Ближнего Востока, еще больше напрягши эти и без того ограниченные ресурсы, перенаправив запасы США и сделав украинские города более уязвимыми к баллистическим ударам.

В интервью агентству AP Зеленский заявил, что Россия получает экономические выгоды от войны на Ближнем Востоке, ссылаясь на ограниченное ослабление американских санкций в отношении российской нефти.

«Россия получает дополнительные деньги благодаря этому, так что у них есть преимущества», — сказал он.

Напомним, Зеленский находился в Стамбуле для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, на следующий день после того, как турецкий лидер разговаривал с диктатором Путиным.

Зеленский сказал, что они обсудили мирные переговоры и встречу лидеров в Стамбуле. Он также сказал, что вскоре между двумя странами могут быть подписаны новые оборонные соглашения.