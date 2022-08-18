"Мы будем биться с вами даже в космосе": Притула рассказал, куда пошли собранные средства на "народные байрактары"

Украинцы за считанные дни собрали средства на четыре "народных байрактара", которые достались ВСУ совершенно бесплатно. Куда пошли эти деньги — рассказал инициатор масштабного сбора Сергей Притула.

Так, за 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку "Байрактора", благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел спутник. Он предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании "Eceye" более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.

Об этом Притула рассказал на своем YouTube-канале.

"Украинцы, вы космос! Мы купили спутник", – заявил Притула.

По его словам, спутник дает Украине доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании "Eceye".

"Этот доступ мы выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций", — подчеркнул Притула.

Глава благотворительного фонда поблагодарил министра обороны Алексея Резникова за сотрудничество и поздравил руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова с новым "оружием" против оккупантов в арсенале.

"Я не знаю таких случаев в истории, когда народ — от старого к малому — скинулся деньгами и купил для своего государства спутник", — отметил Притула.

Напомним, украинский ведущий и волонтер Сергей Притула 22 июня объявил о сборе средств на Bayraktar для ВСУ. Волонтер надеялся, что за семь дней украинцам удастся собрать 500 млн гривен на три беспилотника. Впрочем, как сознался Притула, план перевыполнен. Только за сутки удалось собрать деньги на два Bayraktar, а за трое суток – украинцы собрали на четыре.

Впоследствии изготовитель беспилотников решил бесплатно передать ВСУ три БПЛА Bayraktar, на которые украинцы собирали деньги.

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