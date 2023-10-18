"Мы будем подавать апелляцию": прокурор высказался о решении суда по "беркутовцам"

К сожалению, есть немало противоречий в части квалификации преступления.

Чтобы основательно оценить решение суда по "беркутовцам", важно почитать мотивировочную часть приговора, которая составляет 1700 страниц. Однако прокурор высказался по резулятивной части приговора.

Об этом сказал начальник Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора Украины Алексей Донской в эфире телемарафона.

Стороны будут подавать апелляцию

Как пояснил прокурор, суд приговорил одного человека к пожизненному заключению, а других – к 15 годам лишения свободы, то есть признал совершение умышленных убийств и неизбирательное применение оружия относительно неограниченного количества находившихся без оружия протестующих. В то же время, он оправдал всех лиц по квалификации "террористический акт".

"По нашему убеждению, сам факт совершения убийства именно в таких условиях, которые я только что озвучил, прямым доказательством того, что террористический акт был совершен. Для нас пока непонятно это противоречие", – отмечает Донской.

Это касается и оправдания всех лиц по статье 340 – препятствование акциям протеста.

Кроме того, был важный элемент, препятствовавший расследованию. Речь идет об оружии, из которого были совершены убийства. Она вывезена и уничтожена, и потребовалось время, чтобы найти ее, провести экспертизы и так далее. Суд отошел от этой квалификации.

"Если говорить о квалификации действий относительно умышленных убийств, учитывая практику Верховного суда, для нас непонятно решение в части оправдания двух лиц по обстоятельствам умышленных убийств. В целом это негативные моменты.

При этом Донской отметил: важно, что суд дал оценку юридическим фактам и отверг манипуляции, которые допускали защиту и СМИ, о так называемой "третьей силе", "грузинских снайперах" и том, что к убийствам привели якобы противоправные действия протестующих.

"Суд определил, что эти факты недостоверны и произошло самое умышленное убийство протестующих. Но повторюсь: это не точка. Конечно, мы будем подавать апелляционную жалобу", – подчеркнул прокурор.

Апелляционное производство будет начато, вероятно, в декабре. Донской акцентировал: это не повторная первая инстанция, а апелляция, так что она должна происходить быстрее.

"Однако определить приблизительные сроки сложно – все зависит от объема тех обстоятельств, которые будут обжаловаться сторонами", — подытожил прокурор.

Напомним, в среду, 18 октября, Святошинский райсуд Киева признал виновными пятерых "беркутовцев", обвиняемых в массовом расстреле людей во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Подробнее о приговоре – читайте в материале.

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