"Мы будем проигрывать и терять территории": волонтер об усталости добровольцев и нехватке людей в армии

На самом деле, поход в ТЦК или повестка – это не страшно. Это не значит, что ты обязательно погибнешь или будешь ранен. Многие из этих нарративов бросаются сюда россиянами. И это целенаправленная политика для того, чтобы сорвать нам мобилизационные меры.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал волонтер и военнослужащий Роман Синицын.

"У нас соответственно будет не хватать людей, и поэтому мы будем проигрывать и терять территории. Так нельзя!", — утверждает он.

Добровольцы откровенно устали

По словам Синицына, в армии есть куча профессий, связанных не с боевыми действиями, а с обслуживанием техники, логистическими процессами, бумажная работа в штабе – это тоже важно.

"Потому что это все не поедет, не полетит, не заправится, если кто-то не нахерчит кучу бумажек, кучу подписей, виз, согласований и так далее. Так оно работает. Пока людей не хватает. Мы воюем более двух лет и это дается очень тяжело ", – отмечает Синицын.

Люди, благодаря которым страна устояла в начале вторжения, это пошедшие массово в военкоматы добровольцы и кадровые военные, которые были готовы и прошли АТО. Они, уверяет волонтер, устали.

"Где-то устали, где-то они ранены, где-то их уже нет, где-то уже людей просто плавит. Говорю, как есть. Потому что в таком темпе прожить больше двух лет – это очень трудно. То есть могут быть уже и психологические проблемы. Поэтому людей нужно заменить ", – считает Синицын.

Теперь возможность заменить людей есть. Впрочем, проблема заключается в том, что другие – массово избегают службы.

"Купа людей, которые еще не мобилизовались, чего-то боятся, прячутся за спинами своих женщин, не выходят из квартиры – это дичь на самом деле", – убежден военный.

Он акцентирует: речь идет о существовании нас как нации, как государства, о нашем доме. Если сюда придут россияне, то жить по старинке уже не получится. К сожалению, у некоторых людей есть иллюзия, что они смогут продолжать нормально жить, когда придут оккупанты. Мол, ничего страшного, просто сменится власть. Однако, очевидно, это совсем не так.

Раньше мы разобрались в том, что нужно знать о военной службе по контракту в условиях военного положения.

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