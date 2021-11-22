"Мы будем рядом”: президент Польши представил уникальное издание стихов Мицкевича на украинском и крымскотатарском языках

"Мы будем рядом”: президент Польши представил уникальное издание стихов Мицкевича на украинском и крымскотатарском языках

Переводы "Крымских сонетов" классика польской литературы были изданы по случаю 30-летия украинской Независимости.

В понедельник, 22 ноября, президент Польши Анджей Дуда опубликовал видеоролик, в котором известные активисты, политики и военнослужащие читают поэзии классика польской литературы Адама Мицкевича на украинском и крымскотатарском языках.

Таким образом, в своем аккаунте в Twitter Дуда представил новое издание "Крымских сонетов" Мицкевича, которое появилось в свет по случаю 30-летия Независимости Украины.

В видеоролике стихи цитируют, в частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, режиссер Ахтем Сейтаблаев, украинский кобзарь Тарас Компаниченко и другие.

W том году Ukraina obchodzi 30. rocznicę niepodległości. Из той оказии в говядине моей славы в Кыйовице представили "Сонеты Krymskie" Adama Mickiewicza przetłumaczone на юношеский украинский и крымскотатарский.

Jesteśmy и będziemy sobie bliscy!

pic.twitter.com/SJZezTXkB6 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 22, 2021

Это издание вышло в свет благодаря сотрудничеству канцелярии президента Республики Польша и Польского института в Киеве. Поэзии Мицкевича в нем представлены как на польском языке, на котором они были написаны, так и в переводе на украинский, крымскотатарский и английский языки.

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“В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости. По этому случаю во время визита в Киев я передал "Крымские сонеты" Адама Мицкевича в переводе на украинский и крымскотатарский языки. Мы есть и будем рядом!” – написал в подписи к видео президент Польши.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим польским коллегой Анджеем Дудой договорился об обмене визитами.

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