"Мы бы уже давно эту войну проиграли": в DeepState сказали, чем компенсируют нехватку людей в ВСУ
В ВСУ сохраняется нехватка личного состава, однако беспилотники частично компенсируют этот дефицит, заявил Руслан Микула из DeepState.
У ВСУ остается недостаток личного состава, однако частично эту проблему компенсируют беспилотные технологии.
Об этом в эфире День.LIVE заявил соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула.
По его словам, ситуация с укомплектованием подразделений остается сложной, однако за последние полгода она стала менее критичной.
«В армии остаются проблемы с людьми, но за последние полгода они стали менее критическими», — отметил Микула.
Он пояснил, что после смены подходов к пополнению личного состава в механизированных бригадах удалось увеличить количество военных. В то же время этот процесс, по его мнению, еще нуждается в завершении и системном совершенствовании.
Отдельно Микула отметил ключевую роль дронов в современной войне, фактически изменяющих баланс на поле боя.
«Если бы не дроны, мы бы уже давно, пожалуй, эту войну проиграли. После классической войны они просто нас „мясом“ забросали», — сказал он.
Эксперт добавил, что беспилотники позволяют создавать так называемые круги-зоны, осуществлять постоянное наблюдение, поражать противника еще на этапе его выдвижения, а также эффективно поддерживать как оборонные, так и штурмовые действия украинских сил.
