"Мы были в информационном вакууме": журналист Хилюк о российском плену

Журналист Дмитрий Хилюк, который 3,5 года находился в российской неволе, и был освобожден в рамках последнего обмена, рассказал, что его больше всего угнетало в плену.

Об этом он сказал в беседе с журналистами.

«Не только лишь информационный вакуум, а вакуум вообщем всего. Морально это больше всего угнетает — никакой информации, не то что об Украине, просто вообще. Если повезет, мы спрашивали, когда в этом году Пасха. Если какой-нибудь более-менее, ну я не скажу человечный, а просто „вменяемый“ охранник, как их называли „вертухай“, то посмотрит и скажет. Это было исключение — человечных я там видел только одного человека из персонала за 3,5 года. Остальные — не о чем говорить», — сказал Хилюк.

На вопрос, что сделает прежде всего по возвращении домой, Дмитрий сказал, что расцелует своих родителей. А потом в планах — вернуться к своей работе.

