Мы четвертый день пытаемся доставить помощь в Мариуполь, но «зеленых» коридоров нет - Рыженков

Мы четвертый день пытаемся доставить помощь в Мариуполь, но «зеленых» коридоров нет - Рыженков

Мариуполь заблокирован российскими солдатами, там не прекращаются обстрелы, а гуманитарная помощь не может прорваться в город, «зеленых» коридоров до сих пор нет. Об этом заявил генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков.

По его словам, все бомбоубежища на предприятиях группы Метинвест были обеспечены водой, провизией и вещами первой необходимости еще до активной фазы войны. «Но с начала бомбежек города, которые, к сожалению, до сих пор идут, мы открыли наши бомбоубежища не только для работников, но и для всех горожа. Сейчас вода и еда, которую мы запасли, подходят к концу. Поэтому очень критично организовать гуманитарную помощь в Мариуполь”, - подчеркнул Рыженков.

Он рассказал, что компания Метинвест уже сформировала колонны гуманитарной помощи и предоставила автобусы, которые готовы направиться в Мариуполь. «К сожалению, сейчас солдаты РФ не дают им проехать, хотя на высшем уровне подтверждается создание гуманитарных коридоров, но мы уже четвертый день пытаемся туда проехать, и не можем”, - акцентировал гендиректор Метинвест.

Напомним, в ближайшее время в Запорожье прибудет первый гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова и бизнесов System Capital Management. Это каши, макароны, вода, консервы, сгущенка, масло, сахар, супы и лапша быстрого приготовления. Из пищевых продуктов волонтеры Метинвест сформируют 12 800 недельных наборов первой потребности для пострадавших от агрессии РФ украинцев