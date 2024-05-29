"Мы чуть не утонули": как отчаянно бегут за границу украинские уклонисты — The Economist

Тысячи украинских мужчин призывного возраста рискуют своей жизнью во время попытки переплыть реку Тиса на границе Украины с Румынией. По меньшей мере 33 человека утонули с начала войны, младшему было всего 20 лет. Число погибших может быть гораздо больше, говорят в украинской пограничной службе.

Об этом говорится в материале The Economist.

"Тела застряли в камышах под водой и вряд ли когда-нибудь их вытащат. После того, как было обнаружено десятое тело, чиновники начали публиковать откровенные фотографии и видео, пытаясь сдержать других. Но страх растущего призыва и обещания лучшей жизни в Европе побуждают мужчин испытать судьбу. В Румынии заявили, что только за первые три месяца 2024 года зафиксировали 2373 нелегала из Украины", — пишет The Economist.

Контрабандисты рассказали, что в последнее время переправлять людей через Тису стало труднее, поскольку Украина усилила охрану этого участка.

"Этот регион давно зарабатывает на границе: контрабандой бензина, сигарет и другой контрабандой... Но рыночные силы заставляют местных преступников переключиться с торговли сигаретами на призывников. Это рискованный, но прибыльный бизнес, плата за который варьируется от 3 тыс. до 12 тыс. долларов с человека", — говорится в материале.

В настоящее время в районе работают усиленные подразделения нацгвардии, а также размещены новые контрольно-пропускные пункты.

"Офицеры быстро сменяют друг друга, поэтому с каждым из них (контрабандистам) трудно наладить деловые отношения", — пишет The Economist.

В то же время другой местный житель рассказал, что река все же остается самым надежным маршрутом. По его словам, он использует ее для того, чтобы проскользнуть туда и обратно, даже чтобы навестить семью на Пасху. Добираться приходится несколько часов.

Другой "счастливчик" говорит, что во время переплывания Тисы были моменты, когда он и его коллеги думали, что не успеют. Холодные воды реки оказались гораздо более грозными, чем они рассчитывали. Быстрое течение отнесло пловцов на 200 метров по течению. К другому берегу они доплыли лишь чудом.

"Мы едва дышали, когда вынырнули. Мы чуть не утонули", — рассказывает мужчина.

Что говорят в ГНСУ

"Новые средства защиты границы, датчики и беспилотники останавливают семь из десяти человек до того, как они доберутся до реки... Пойманных штрафуют и передают службам безопасности. Многие испытывают судьбу снова и снова. Одного останавливали четыре раза", — пишет The Economist со ссылкой на слова пресс-секретаря ГНСУ Леси Федоровой.

Ледяная, даже в мае, река только кажется спокойной. На самом деле она бурная, с сильным течением. Очевидцы говорят, что лучше переправляться ночью, поэтому часто их "клиенты" не подозревают настоящую коварность реки, пока не становится слишком поздно.

"Тело становится неуправляемым уже через пять минут пребывания в холодной воде, даже в гидрокостюме. Добавьте сюда течение, тревогу, тьму, и жертва перестает бороться за свою жизнь", — добавляет пресс-секретарь Леся Федорова.

Напомним, украинские мужчины до сих пор просят защиты у властей Румынии из-за нежелания идти в армию. Люди гибнут, пытаясь незаконно пересечь границу, тонут в реке Тиса, пропадают в горах.

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