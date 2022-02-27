"Мы даем вам возможность вернуться живыми": заместитель Главнокомандующего ВСУ обратился к солдатам из РФ

"Мы даем вам возможность вернуться живыми": заместитель Главнокомандующего ВСУ обратился к солдатам из РФ

ВСУ призывали оккупантов сдаваться.

Заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюка обратился к российским военнослужащим. Он подчеркнул, что украинская армия пока дает возможность российским оккупантам вернуться домой в живых.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв своей жизни и достоинства. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите, защищайте свою родину, а не разрушайте нашу!", — подчеркнул украинский генерал.