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"Мы даем вам возможность вернуться живыми": заместитель Главнокомандующего ВСУ обратился к солдатам из РФ

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"Мы даем вам возможность вернуться живыми": заместитель Главнокомандующего ВСУ обратился к солдатам из РФ

qha.com.ua

ВСУ призывали оккупантов сдаваться.

Заместитель Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Евгений Мойсюка обратился к российским военнослужащим. Он подчеркнул, что украинская армия пока дает возможность российским оккупантам вернуться домой в живых.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв своей жизни и достоинства. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите, защищайте свою родину, а не разрушайте нашу!", — подчеркнул украинский генерал.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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