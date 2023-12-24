Мы "демонизировали" эти процессы: Умеров назвал главное изменение в мобилизации

Правила мобилизации должны быть понятны для общества, а служба в армии не должна восприниматься как наказание.

Министр обороны Украины Рустем Умеров считает, что в процессе мобилизации нужно изменить мировоззренческие подходы и создать одинаковые "правила игры" для всех.

Об этом он говорил в интервью "Суспільне".

“Нужно понимать, что такое мобилизация, потому что мы демонизировали эти процессы. У нас, к сожалению, воспринимается, что служить родине – это наказание. А для меня это честь. Эти мировоззренческие вещи нужно изменить: и подходы к ним, и форматы”, — подчеркнул министр.

Умеров сообщил, что возглавляемое им оборонное ведомство готовит "матрицу мобилизации, которая должна быть понята обществу", обсуждая ее с Силами безопасности и обороны, Кабинетом министров и Верховной Радой.

"Главный месседж — как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживания, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война То есть все эти составляющие очень содержательны. К этому времени этот вопрос не очень хорошо был отработан. Его не хотели трогать. Моя цель – решить эти проблемы. Поэтому я начал об этом общаться с военными – что они хотят, что хотят получить? Требуются правила игры. Для всех”, — отметил глава Минобороны.

По его словам, чтобы обществу понять, как мы будем отвоевывать территорию, требуются разъяснения или изменения вопроса мобилизации, демобилизации, отсрочки и социальной защиты.

“Мы должны это решить, быть ясными, открытыми и прозрачными. Потому что это безопасность страны, это ее оборона. Если хотим помощи общества, то должны сказать, как и кого хотим пригласить служить, что будет с этим человеком, когда он уволится. Для этого мы готовим законопроект”, — подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров в этом же интервью отметил, что в случае принятия решения о вызовах в Территориальные центры комплектования (военнокоматы) через электронное уведомление их будут отправлять военнообязанным и в Украине, и за рубежом.

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