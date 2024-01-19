Мы должны освободить всех наших людей: Зеленский говорил с председателем ОАЭ о помощи с освобождением пленных

Глава Украины Владимир Зеленский имел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Халифом ибн Зайдом Аль Нахаяном. Особой темой переговоров стала благодарность за посредничество ради освобождения пленных.

Об этом сказал Зеленский во время обращения 19 января.

"Такая наша работа ни дня не прерывается – мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективного посредничества. И это касается всех наших пленных – и воинов, и гражданских, и защитников "Азовстали", и всех других наших украинских военных, защитников", – сказал Зеленский.

Он назвал этот процесс очень сложным и очень чувствительным.

"Но задача неизменна: мы должны освободить всех наших людей, вернуть всех пленных домой", – добавил президент Украины.

Кроме посредничества в освобождении пленных главы государств говорили о двусторонних отношениях, возможностях поддержки Украины в разных сферах со стороны Эмиратов.

"На прошлой неделе мы получили партию генераторов, и это один из примеров, как можно помочь устойчивости Украины. Это важная гуманитарная работа", – добавил Зеленский.

Напомним, 3 января из российского плена вернулись 230 украинских Героев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Грандиозный обмен пленных: их считали пропавшими без вести, а они вернулись!

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