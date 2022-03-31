Мы должны построить новую систему безопасности, в центре которой будет Украина – Ермак

Мы должны построить новую систему безопасности, в центре которой будет Украина – Ермак

В то же время руководитель Офиса президента убежден, что наша армия выше по уровню, чем некоторые армии НАТО.

Фиксация желания вступить в НАТО в Конституции – это не защита от войны. Украина нуждается в настоящей защите.

Об этом в интервью иностранным СМИ 31 марта сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы убеждены, что наша армия выше по уровню, чем некоторые армии НАТО, и возможно, завтра НАТО скажет: "Входите в НАТО", но если это не произойдет — мы должны построить систему безопасности, которая работает, новую систему безопасности, в центре которой будет Украина", — подчеркнул он.

По словам Ермака, Украине нужна система безопасности 24/7, когда в случае агрессии против Украины без каких-либо дополнительных решений мы можем получить полную поддержку – военную, финансовую, дипломатическую, гуманитарную. "Это как 911, когда 24 часа в сутки у тебя есть возможность набрать и получить помощь", — резюмировал он.

Напомним, Путин перебрасывает силы на Донбасс, пытаясь сделать там котел, чтобы заставить Украину, как после Иловайска и Дебальцево, подписать договоренность о капитуляции.

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