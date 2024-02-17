"Мы должны продемонстрировать, что значит настоящая война": Зеленский готов взять Трампа на фронт

Для принятия решений об окончании войны следует понимать, что такое настоящая война.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Украину. Более того, он готов взять его на фронт.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Все зависит от желания Трампа"

Зеленский подчеркнул, что мы благодарны за двухпартийную поддержку. Американцы знают: мы открыты и всегда хотим, чтобы они знали, что происходит на этой войне.

"Если господин Трамп приедет, я готов с ним уехать на фронт. Если у нас будет разговор, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что значит настоящая война", – подытожил украинский лидер.

Ранее в Офисе Президента отреагировали на заявление Дональда Трампа. Так, предвыборные заявления могут быть разными и на 180 градусов отличаться от того, что было сказано вчера или будет сказано завтра. Поэтому относиться к ним нужно спокойно.

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