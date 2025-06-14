"Мы должны садиться за стол переговоров с убийцами": Зеленский об ультиматуме РФ

© Владимир Зеленский

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Российский диктатор Владимир Путин поставил Украине ультиматум. Но ультиматум всем миром должны были ставить именно Путину, потому что Россия агрессор.

Об этом сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Что сделали русские? Они написали ультиматум. Такой же, какой был в 22-м году, когда они стояли под Киевом и хотели разрушения государственности Украины. То есть, это просто копия того ультиматума плюс с учетом, что все-таки за три года прошли изменения. И это ультиматум, чтобы Украина никогда этого не могла выполнить», — сказал он.

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Когда мы хотим кончать войну, мы не можем давать просто документ, чтобы Украина что-то выполнила. Потому что в таком случае это не меморандум — договоренность двух сторон — одна сторона говорит, что хочет, чтобы ты сделал вот так.

«Но они виноваты, они — агрессор. Они пришли к нам. И поэтому ультиматум весь мир должен был ставить Путину. договариваться. И мы готовы.

Президент Трамп принялся за очень сложное дело. И он сказал: «Я остановлю эту войну». И первый шаг – это прекращение огня.

«И я не делал ничего против каких-либо его предложений для того, чтобы Америка потом не обвиняла нас. И никто не мог обвинить Украину. Украина показала, что готова на все ради мира. Но на все, кроме ультиматума. Мы не готовы к ультиматуму. И поэтому мы и боремся. Потому что иначе это глупо. Почему было сразу не отдать страну, флаг — все отдать им, когда они нас захватили. Потому что мы не шли на ультиматумы, понимали, что он уничтожит нашу независимость и нашу страну. Что будет с нами? Куда все денутся? Где, в каком городе Украины хорошо, куда пришло русское знамя? Где? Все разрушено. И это для них главная цель и цель. И это всегда было», - заключил президент Зеленский.

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