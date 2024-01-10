"Мы должны снять все противоречащие Конституции предложения" – нардеп про закон о мобилизации

Народный депутат Вадим Ивченко ("Батькивщина"), комментируя правительственный законопроект о мобилизации, котрый пока не утвердил Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что документ действительно имеет противоречивые нормы, которые все еще обсуждают парламентарии.

Об этом он рассказал в эфире "Радио.Свобода".

"Первое мы говорим о том, что те, кто выполнял задания на передовой 12 месяцев, они могут быть демобилизованы. Или предоставлен отпуск до двух лет. Это мы проговаривали. Второе. Однозначно мы должны закрепить то, что третья группа людей с инвалидностью должна остаться. Люди, которые занимаются людьми с инвалидностью третьей группы, будь то женщины или родители, должны себя видеть в законе", — рассказал он.

По словам нардепа, в новом законе о мобилизации обязательно должна быть норма, что мобилизованные лица должны проходить военную подготовку 60 дней.

Вадим Ивченко также отметил, что все правоохранительные органы должны находиться в одинаковой среде.

"А то у нас одни были на отсрочке, одни на бронировании. Мы все правоохранительные органы от полиции до НАБУ, БЭБ, ГБР отправили на бронирование", — сказал он.

Народный депутат также прокомментировал временные меры ограничения, предусмотренные в законопроекте о мобилизации.

"Мы должны снять все эти предложения, что противоречат Конституции. И многие другие вещи, которые обсуждаются в комитете и предлагаются рабочими группами для того, чтобы они были учтены и сняты между первым и вторым чтением с правительственного законопроекта", — резюмировал он.

Напомним, для финансирования мобилизации в ВР предлагают ввести "мобилизационный сбор" – кто будет его платить.

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