«Мы должны стать ветераноцентрическим обществом» — в Метинвесте рассказали о принципах работы с бывшими военными

В компании Метинвест за десять лет войны мобилизовано 10 тысяч сотрудников Метинвеста, а сейчас в ВСУ служит около 8 тысяч – это 17% работников. Поэтому компания развивает систему заботы для своих рабочих.

Об этом рассказал директор Департамента корпоративных коммуникаций компании Олег Давыденко на Get Business Festival, где участники делились опытом управления и развития бизнеса в условиях рисков, меняющегося бизнес-климата, неопределенности и ограниченных ресурсов.

Давиденко отметил, что ветераны возвращаются с войны на предприятия Метинвеста, расположенные вблизи линии фронта. Поэтому они продолжают служить, но уже в экономической плоскости.

«Мы должны стать ветераноцентрическим обществом. Ведь ветераном будет каждый второй. И это полностью меняет парадигму нашей работы. Работа с ветеранами должна быть интегрирована в любую плоскость: обучение, психологическую поддержку, реабилитацию, общение и тому подобное», – считает директор Департамента корпоративных коммуникаций Метинвеста.

По словам Олега Давиденко, среди основных принципов работы с ветеранами в Метинвесте — справедливость, когда человек не должен отделяться, а инклюзивно приобщаться к работе. Во-вторых, это ответственность каждого работника компании, которая формируется посредством учебных программ. К примеру, компания имеет открытый видеокурс о том, как общаться с ветеранами.

Также одним из принципов взаимодействия с бывшими военными является приоритетность, когда ветераны сообщают о своих основных потребностях, которые становятся основой соответствующих программ. Кроме того, Метинвест внедряет системные проекты, комплексно решающие вопросы реинтеграции ветеранов.

Кроме того, в условиях дефицита персонала Метинвест также развивает программы привлечения и адаптации персонала, в том числе молодежи. Это программа «Первое рабочее место», «Приведи друга» и «HR-эксперты». За 10 месяцев 2024 года они позволили привлечь около 2 400 человек и удержать около 80% из них. Для адаптации новых сотрудников в компании действуют welcome-тренинги, встречи без галстуков и one-to-one.

Напомним, ранее программа по интеграции ветеранов Метинвеста Ахметова признана лучшей в Украине: программа «Путь героя: реинтеграция ветеранов и ветеранок» сразу две награды премии «HR-бренд 2024» — гран-при и победа в номинации «Возвращение ветеранов и ветеранок к гражданам».

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова». Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.