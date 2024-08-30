"Мы должны усиливаться и беречь людей": Зеленский объяснил увольнение Олещука

В вечернем обращении президент объявил о смене командующего Воздушными силами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины, отметив необходимость работать на результат и беречь личный состав.

Об этом он сказал в вечернем обращении в пятницу, 30 августа.

“Я решил заменить командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Я безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, всем инженерам, всем воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО. Всем, кто действительно сражается для Украины – для результата”, — сообщил Зеленский.

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После этого президент объяснил, почему было принято решение заменить командующего Воздушными силами.

“Это нужно так же на командном уровне – мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав – беречь всех наших воинов”, — сказал глава государства.

Напомним, в пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

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