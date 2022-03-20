«Мы должны возвращаться к нормальной жизни»: глама Днепропетровщины призывает граждан приступать к работе

Украина должна восстанавливать свою экономику даже в тяжелых условиях войны, а предприниматели - возвращаться к работе и обеспечивать своих работников зарплатой.

С такими словами на брифинге выступил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Мы должны возвращаться к нормальной жизни. У нас в регионе начали работать предприятия – 21 из 22 крупных. Работает средний бизнес», – говорит он и призывает всех, кто имеет возможность, возвращаться к работе.

Резниченко акцентировал внимание на том, что Президент и правительство Украины сделали для бизнеса максимально льготное налогообложение, чем поощряют предпринимателей к работе.

«Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились – страна, область, город, село», – сказал глава области.

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