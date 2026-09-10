"Мы дошли до предела": министр финансов не исключил задержек соцвыплат, девальвации гривны и инфляции

Министр финансов Сергей Марченко / © УНИАН

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В Украине возможны задержки соцвыплат, девальвация гривны и инфляция.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады. Он добавил, что из-за ограниченной ликвидности все расходы, не относящиеся к обороне и социальной сфере, уже перенесли на декабрь.

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Прежде всегоправительство будет финансировать сектор безопасности и обороны, а остальные расходы — по мере поступления средств. Программы поддержки, капитального строительства и другие проекты приостановят до появления достаточной ликвидности. Ограничения будут касаться государственного и местных бюджетов.

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По словам Марченко, социальные расходы пока не сокращают, однако он не исключил задержек из-за недостаточных поступлений на единый казначейский счет.

Министр выразил надежду, что до задержек зарплат не дойдет, поскольку это будет означать финансовую катастрофу.

Если необходимые законопроекты снова не поддержат, Минфин не исключает монетарного финансирования бюджета. Марченко предупредил, что это может повлечь за собой девальвацию гривны, инфляцию и сделать невозможным сотрудничество с международными кредиторами.

Напомним, во время выступления в Верховной Раде 1 сентября Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии. В частности, из-за роста расходов на оборону. Глава Кабмина заверил, что сокращение других расходов не должно повлиять на выплаты пенсий и зарплат.

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