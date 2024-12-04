"Искоренение "бусификации": Лубинец опроверг слова своего представителя, заявив, что о достижениях речь не идет

В Украине почти полностью искоренена так называемая "бусификация", то есть нарушение прав людей во время мобилизации, заявил представитель уполномоченного ВР по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко в интервью одному из изданий. Однако сам Дмитрий Лубинец опроверг заявление своего представителя и назвал его слова вырванными из контекста.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека написал в своем Телеграм-канале.

"Обращаю внимание, что представитель по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом, комментируя другую тематику, его слова были вырваны из контекста. Действительно, мои представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК. По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаях так называемой "бусификации". Но ни о одной "победу" и достижения идти не может", - отметил Лубинец.

Напомним, ранее офицер группы коммуникаций штаба 125-й ОБр ТрО Андрей Дуткевич рассказал, при каких условиях граждане могли избежать "бусификации".

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