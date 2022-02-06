"Мы друг друга поняли": как президент Зеленский поздравил жену с днем рождения

Президент написал жене трогательное послание.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 6 февраля, поздравил свою жену Елену Зеленскую с днем рождения.
Об этом он написал в Facebook.
Зеленский в соцсетях признался жене в любви и поздравил первую леди с днем рождения.
"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать, но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время", — написал президент.
Также Зеленский написал трогательное послание жене, в котором пропустил несколько слов.
"Мы друг друга поняли", — говорится в поздравлении.
Отметим, что Елена Зеленская родилась 6 февраля 1978 в Кривом Роге.
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