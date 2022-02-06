"Мы друг друга поняли": как президент Зеленский поздравил жену с днем рождения

"Мы друг друга поняли": как президент Зеленский поздравил жену с днем рождения

Президент написал жене трогательное послание.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 6 февраля, поздравил свою жену Елену Зеленскую с днем рождения.

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Об этом он написал в Facebook.

Зеленский в соцсетях признался жене в любви и поздравил первую леди с днем рождения.

"Моя любовь. У тебя сегодня день рождения. Сколько всего хочется сказать, но мы здесь не одни. Как всегда в последнее время", — написал президент.

Также Зеленский написал трогательное послание жене, в котором пропустил несколько слов.

"Мы друг друга поняли", — говорится в поздравлении.

Отметим, что Елена Зеленская родилась 6 февраля 1978 в Кривом Роге.

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