"Мы его теряем": ВСУ угналоли у оккупантов дрон за 100 тыс. грн во время съемки пропагандистского сюжета (видео)

Российские оккупанты потеряли дрон прямо в небе.
Его угнали ВСУ.
Об этом свидетельствует видео, обнародованное оккупантами, когда снимали пропагандистское видео.
Из видео видно, что специалисты ВСУ угнали дрон Mavic российских оккупантов в присутствии пропагандиста Сладкова. БпЛА украли прямо в небе. Его стоимость составляет более 100 тысяч гривен.
"Мы его теряем" — с грустью констатировали оккупанты, следя, как их дрон плавно перекочевывает в руки украинских защитников.
Захватчикам пришлось срочно менять позиции, чтобы их не вычислили.
На видео засветился известный российский оккупант Мильчаков, известный в России издевательствами над животными. Во время войны в Донбассе этот маньяк отрезал уши убитых украинских военных и фотографировался с обгоревшими трупами.
Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.
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