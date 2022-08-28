"Мы его теряем": ВСУ угналоли у оккупантов дрон за 100 тыс. грн во время съемки пропагандистского сюжета (видео)

Его угнали ВСУ.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное оккупантами, когда снимали пропагандистское видео.

Из видео видно, что специалисты ВСУ угнали дрон Mavic российских оккупантов в присутствии пропагандиста Сладкова. БпЛА украли прямо в небе. Его стоимость составляет более 100 тысяч гривен.

"Мы его теряем" — с грустью констатировали оккупанты, следя, как их дрон плавно перекочевывает в руки украинских защитников.

Захватчикам пришлось срочно менять позиции, чтобы их не вычислили.

На видео засветился известный российский оккупант Мильчаков, известный в России издевательствами над животными. Во время войны в Донбассе этот маньяк отрезал уши убитых украинских военных и фотографировался с обгоревшими трупами.

Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.

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