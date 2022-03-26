Мы еще до 25 февраля вывезли из Львова объекты милитарной инфраструктуры – Садовый

Мы еще до 25 февраля вывезли из Львова объекты милитарной инфраструктуры – Садовый

На самом деле, агрессор бьет по гражданским объектам.

Из Львова еще до 25 февраля вывезли объекты милитарной инфраструктуры, и эти повреждения – это поврежденные корпуса.

И на самом деле агрессор бьет по гражданским объектам.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на брифинге, комментируя ракетные обстрелы 26 марта.

"Уровень безопасности является максимальным, насколько это возможно в нашем городе. То же касается региона. Но мы не знаем, какова следующая цель российских ракет, которые сегодня вылетали из города Севастополь и много раз попадали не только во Львов, но и в другие города в нашей стране. Мы все в одинаковой ситуации. Чем скорее мы получим качественное оружие, системы ПВО, тем безопаснее будут наши города и граждане", — отметил Садовый.

Напомним, 26 марта Львов испытал ряд ракетных ударов. Сейчас известно о пяти пострадавших.

Во Львове в результате обстрела загорелся один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.