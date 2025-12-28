"Мы еще за него повоюем": командующий НГУ рассказал жесткую правду об обороне Покровска

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко / © скриншот с видео

Реклама

Ситуация на Покровском и Мирноградском направлениях остается крайне тяжелой. Россияне используют погодные условия для прорыва обороны, а также подтягивают свежие резервы для наступления зимы.

Об этом рассказал недавно вернувшийся с фронта командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в интервью «Общественному радио».

Туман войны и «инфильтрация»

По словам Пивненко, погода сейчас работает против защитников Покровска. Туманы и низкая видимость мешают эффективной работе дронов, чем пользуется вражеская пехота.

Реклама

«Там постоянно стоит туман, противник инфильтрируется, очень тяжело с ним работать… Сама погода не позволяет вовремя выявлять противника и уничтожать эффективно… Потому что, ну, из 25 уничтожений там 10 пройдет, 10 будут ранены».

«Мое впечатление, что мы еще при нем повоюем, сто процентов», — заверил командующий.

О «сдаче» территорий и стратегии

Пивненко довольно резко высказался по поводу медийной паники вокруг потери населенных пунктов и злоупотребления термином «стратегический».

Он подчеркнул, что стратегической угрозой был бы выход врага на правый берег Днепра или перерезание логистических артерий государственного уровня, а потеря конкретного города — это тактическое событие, хотя и болезненное.

Реклама

«Мы можем терять территории, мы понимаем, что противник в человеческом плане более эффективен… А нам гнать людей, загонять их, чтобы их там уничтожали, нет смысла. Мы в человеческом направлении не выиграем 100%. Только технологично», — заметил Пивненко.

Генерал считает, что иногда целесообразнее отойти на подготовленные позиции, чем «сжигать людей», защищая руины до последнего ради политических лозунгов.

Зимние планы РФ: псковский десант

Что касается намерений врага на зиму, Пивненко подтвердил: россияне планируют захватить Покровск и Мирноград. Для этого они накапливают силы, в частности, элитные подразделения.

«76 воздушный десант там Псковский. Мы наблюдаем, что они там есть. Они себя не проявили. Мы знаем, где они будут… Наша задача – их стереть», – резюмировал командующий.

Реклама

Напомним, Муженко дал неожиданное объяснение, почему так важна оборона Покровска . По его словам, содержание двух ключевых городов на Покровском направлении, которые пытается захватить Россия, имело большое значение при переговорах с западными партнерами.