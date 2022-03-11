Мы ежедневно фиксируем все военные преступления для будущих судебных процессов.

Омбудсмен отметила, что поддерживает создание специального трибунала для РФ.

Украина ежедневно фиксирует все военные преступления для будущих судебных процессов и передает данные в ООН.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире телемарафона.

"Мы ежедневно проводим фиксацию всех военных преступлений и дважды в день мы отправляем эти подтвержденные документально факты на Верховного комиссара ООН, Комиссара по правам человека ЕС и на все правозащитные организации, которые отслеживают и дают оценку. Затем их исследования будут учтены при рассмотрении и доказывании этих военных преступлений Международным судом", — сказала она.

Денисова добавила, что поддерживает создание специального трибунала для РФ.

"Международный уголовный суд будет рассматривать все эти акты военной агрессии и преступления, но РФ не присоединилась к уставу МКС и может применить право вето, чтобы ее не привлекли к ответственности", — пояснила она.

Опубликовано Алексеем Белошицким Пятница, 11 марта 2022 г.

Напомним, Украина готова обсуждать требование России относительно нейтрального статуса, но украинские власти видят свое толкование нейтралитета. "Если мы не можем быть членами НАТО, то можем построить вокруг себя что-нибудь вроде НАТО", — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg.