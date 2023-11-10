Данилов сказал, к чему готова Украина, что бы стать членом ЕС

Украина готова к компромиссам по пути к членству в Евросоюзе. Нашему государству нужна серьезная трансформация, чтобы мы отвечали всем критериям и требованиям.

Об этом в эфире "Украинского Радио" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Что должна сделать Украина

Как признал Данилов, сегодня преодоление коррупции – это наша "домашняя задача". И эту проблему следует решить раз и навсегда. Большое желание поставить точку в вопросе коррупции, в частности, у президента Украины Владимира Зеленского.

Данилов также прокомментировал заявление венгерского премьера Виктора Орбана о блокировании страной начала переговоров по членству, пока Украина не выполнит требования по языку и образованию. В этом контексте он напомнил слова нашего вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, непосредственно занимающейся этим вопросом.

"Мы готовы идти на определенные компромиссы в этом вопросе для того, чтобы достичь большой цели и быть членами ЕС. Сложного там ничего нет и я не думаю, что для нас это будет тяжело. Соответствующие нормативно правовые акты уже подготовлены", – говорит секретарь. СНБО.

Более того, считает Данилов, они обязательно будут приняты для того, чтобы Венгрия не спекулировала на тех или иных вещах.

По его мнению, только от нас зависит то, сколько времени Украине потребуется для того, чтобы присоединиться к ЕС.

"Если мы будем готовы в короткий промежуток времени, думаю, за ЕС не замедлит взять нас в члены. Нам нужно отвечать критериям Евросоюза, это надо понимать. Речь идет о совместной работе всей нашей украинской общины как на территории страны, так и за ее пределами", – заметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул: это наша общая задача, и реализовывать ее, прилагая максимум усилий, должны все и каждый.

"Если кто-то считает, что этим должен заниматься отдельный человек или институция, а все остальные будут наблюдать – нет, оно так не работает", – констатировал Алексей Данилов.

Безусловно, нам нужно отвечать всем требованиям, предъявленным европейскими партнерами. По словам Данилова, следует понимать, что коренная трансформация советской Украины, в которой мы продолжаем сегодня еще жить, должна произойти.

"Должна быть демократическая свободная страна, где уважается человек, его права, законы, нормы и правила, которые для всех одинаковы. Тогда мы критерии, которые есть в ЕС, очень быстро выполним на 100%", – подытожил Данилов.

Напомним, украинцы назвали коррупцию в Украине самым большим препятствием на пути в ЕС.

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