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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Мы говорили, как все будет": Буданов отреагировал на заявление Путина о русскоязычных

Кирилл Буданов отреагировал на заявления Владимира Путина о якобы нарушении русскоязычных прав в странах Балтии.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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"Мы говорили, как все будет": Буданов отреагировал на заявление Путина о русскоязычных

Кирилл Буданов

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о якобы нарушении прав русскоязычного населения в Европе.

Об этом Буданов сказал журналистке Новости.LIVE Галине Остаповец во время Общенациональной премии «Золотые руки».

Ранее Путин заявил, что Россия якобы фиксирует «нарушение прав русскоязычного населения» в странах Балтии. В то же время глава Кремля уверял, что Москва не готовится к боевым действиям против Европы и не имеет таких планов.

«Мы еще два года назад говорили, как все будет развиваться», — отметил Буданов, реагируя на эти заявления.

Напомним, политический эксперт Вадим Денисенко отметил, что на днях российский президент Владимир Путин сменил риторику. Теперь это уже не тот «испуганный Путин образца 9 мая», а жесткий и самоуверенный диктатор, вновь чувствующий силу.

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