"Мы их ху*рим. Мне их не жалко": россиянин рассказывает жене о расстрелах мирного населения

"Мы их ху*рим. Мне их не жалко": россиянин рассказывает жене о расстрелах мирного населения

Войска государства-агрессора России без колебаний расстреливают мирное население, пытающееся вырваться из временно оккупированных территорий.

Служба безопасности Украины в очередной раз перехватила телефонный разговор российских оккупантов с членами их семей. Один из солдат РФ рассказывает жене, что ему совсем не жалко мирных людей.

Прессслужба СБУ обнародовала разговор.

Его подразделение до сих пор стоит на востоке Украины и истребляет украинцев, которые пытаются спасти свои жизни и убежать от "асвабадителей".

"Им сейчас некуда деваться. Они по ночам проходят. Мы их ху*рим. Мне их не жалко, даже мирное население. Кто хотел – тот уже уехал. Так что мы ху*чим и пох*р", — говорит российский оккупант своей жены.

В свою очередь, женщина действия своего любимого поддерживает, потому что люди "сами выбрали свой путь". "Мне их не жалко", — добавила она.

В СБУ подчеркивают, что системно документируют факты для международных судов, потому что "действия рашистов являются грубым нарушением законов и обычаев войны".

Напомним, ранее СБУ перехватила очередной разговор российского оккупанта с женой, где рассказал, как солдаты убивают украинских матерей на глазах у их детей. Женщина же поддержала такие действия российских военных.

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