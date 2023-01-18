"Мы их успокоили, дали конфет": школьники в Броварах рассказали, как помогали спасать детей после падения вертолета

После падения вертолета в Броварах 18 января четверо друзей-старшеклассников принялись помогать пострадавшим и спасательным службам на месте крушения.

Об этом сами школьники рассказали в комментарии "Суспільному ревізору. Бровари".

Так, броварские школьники оттягивали припаркованные сбоку дороги автомобили, чтобы освободить проезд для пожарных, "скорых" и полиции. Также ребята помогли воспитанникам детского сада.

Также читайте Авиакатастрофа вертолета в Броварах: полиция обратилась с важным заявлением к гражданам

"Заводили в мою квартиру детей. Мы им там помогали, помощь первую медицинскую оказывали. Потом мы их успокоили, дали конфет, воды. Потом позвали своих друзей и там оттаскивали машины", – рассказал один из школьников.

Он добавил, что вместе с воспитанниками детсада была их воспитательница. Они вместе с ребятами записали имена и фамилии всех детей и впоследствии нашли их родителей.

"Здесь не могли проехать "скорая" и пожарная. Мы сплотили людей и помогли оттащить машины от дороги, чтобы служебные машины могли проехать", – рассказал еще один старшеклассник.

Напомним, в Броварах утром 18 января на детсад упал вертолет ГСЧС, направлявшийся в Харьков с руководством МВД Украины на борту. На месте загорелся пожар, было повреждено здание детсада, три авто и выбиты окна в домах рядом.

В авиакатастрофе погибли все 9 человек, находившиеся на борту, среди которых глава МВД Денис Монастырский, его заместитель и госсекретарь.

Всего жертвами трагедии стали 14 человек (среди них – ребенок). Еще 25 человек пострадали.

Что касается причин крушения, то их пока еще устанавливает следствие. Рассматриваются разные версии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.