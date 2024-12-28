"Мы к этому придем": Муженко высказался о снижении мобилизационного возраста в Украине

Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста и изменить подход к мобилизации в целом, в частности, по вопросам привлечения работников силовых структур к непосредственному участию в боевых действиях.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко.

"Это мое мнение, но, к сожалению, мы к этому придем. С 18 или с 20 лет — это уже другой вопрос. Вопрос в том, будут ли изменены подходы, например, привлечение представителей силовых структур, части тех людей, которые являются военнообязанными, пенсионерами силовых структур. Возможность ротаций в этих структурах с тем, чтобы более молодых, энергичных и пригодных отправить в боевые военные части. Возможно, тогда этот вопрос будет решен или на определенный срок оттянут", — сказал Муженко.

Напомним:

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке не рассматривает законопроект о снижении мобилизационного возраста.

"Никаких законопроектов по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 лет ни в Верховной Раде, ни в нашем профильном Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности — не было и нет. Информация, распространенная в СМИ, неправдивая", — говорится в сообщении комитета в Facebook во вторник, 24 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне дискуссий о снижении мобилизационного возраста подчеркнул, что, по его убеждению, Украина и ее партнеры должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники.

По данным Европейского статистического ведомства (Eurostat), более 190 тысяч парней в возрасте 14-17 лет стали беженцами в странах Европы с начала полномасштабного вторжения. На фоне дискуссий о снижении мобилизационного возраста в Украине до 18 лет эта цифра может возрасти, ведь среди украинских подростков есть и те, кто рассуждает: остаться в Украине или уехать за границу, чтобы избежать мобилизации.

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