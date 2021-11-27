"Мы как народ пережили этот ужас и победили": Зеленский почтил память жертв голодоморов

Глава государства подчеркнул, что ужас под названием "Голодомор" до этого не описывал ни один словарь. Ибо ни один правитель до этого не смог придумать подобного зверства.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 ноября, почтил память жертв голодоморов и подчеркнул, что если украинцы забудут о жертвах Голодомора, то исчезнут, как нация.

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Об этом президент сказал во время мероприятий по увековечиванию памяти жертв голодоморов.

"Какое точное количество погибших украинцев? Сможем ли мы когда-нибудь его установить? Какой правды мы до сих пор не знаем? Сможем ли мы когда-нибудь о ней узнать? Как могла власть тогда со всем этим жить и годами, десятилетиями скрывать преступления? Сможем ли мы когда-нибудь о них. Мы никогда и ни за что не забудем наших предков, погибших в 1921, 1922 и 23. В 1946 и 1947. И в самые страшные, устроенные тоталитарным сталинским режимом Голодомора-геноцида 1932-1933 годов", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что к 90-й годовщине Голодомора в Украине планируют построить вторую очередь Музея Голодомора.

"И это вопрос не только долга, уважения или чести. Это вопрос нашего с вами существования. Потому что как только исчезнет память о миллионах умерших и нерожденных украинцев, исчезнем мы сами. Погибнем мы сами. Как нация, как общество, как государство. Как люди", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что украинцы как народ пережили ужас Голодомора и выжили.

"Мы до сих пор не знаем имен многих украинцев, умерших от Голодомора. Он уничтожал целые семьи, улицы, села. Но он не смог уничтожить нас окончательно. Поэтому есть кому это помнить. И есть кому передавать память следующим поколением. О том, что ужас под названием "Голодомор" до этого не описывал ни один словарь. Ибо ни один правитель до этого не смог придумать подобного зверства. Мы как народ пережили этот ужас. Ключевое слово — пережили. И победили. И невинные жертвы голодоморов заморены, замучены, но не забыты!", — сказал глава государства.

Напомним, 27 ноября, в четвертую субботу месяца, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов. Памятная дата была введена указом президента Украины в 1998 году. В 2006 законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

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