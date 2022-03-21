"Мы кормим": волонтеры из Львова рассказали о проекте, необходимом для украинцев

"Мы кормим": волонтеры из Львова рассказали о проекте, необходимом для украинцев

Во Львове волонтеры организовали кухню для вынужденных переселенцев и военнослужащих.

Во Львове небезразличные горожане запустили проект "Мы кормим". Благодаря проекту порцию теплого супа или второго блюда могут получить все, кто в этом нуждается.

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Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

"Наша цель – кормить сколько, сколько будет ресурсов и сил, к победе", — говорят волонтеры.

По их словам, они уже сбились со счетов, сколько приготовили котлов пищи. Волонтеры кормили людей, а между тем искали партнеров для помощи. 3 недели назад их идею поддержала американская общественная организация "Central Kitchen" и активно помогающая сейчас.

Людей кормят на вокзалах во Львове, в приютах, на улицах и т.д.

Напомним, что в Харькове сотрудники полка полиции особого назначения и волонтеры раздавали сладости жителям бомбоубежищ. Отмечается, что в полицию обратилась женщина-предприниматель, у которой был бизнес в Харькове. Впрочем, с началом войны она была эвакуирована из страны. Уже из-за границы она вернулась к правоохранителям: попросила открыть ее магазин и раздать сладости гражданам.