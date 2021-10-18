"Мы любим Украину": в компании невестки Кернеса извинились за скандальные анекдоты своей основательницы

"Мы любим Украину": в компании невестки Кернеса извинились за скандальные анекдоты своей основательницы

В YARO отмечают, что представление об антипатриотичности компании абсолютно ошибочно.

Идея компании YARO с самого первого дня ее основания была сугубо украинской. YARO — это украинский бизнес. Вся продукция YARO производится на территории Украины, что развивает нишу здорового питания и предоставляет стабильные рабочие места с достойной оплатой труда.

Об этом заявили в понедельник, 18 октября, в компании, отреагировав на скандальные заявления своей основательницы.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы чувствуем необходимость выделить ряд факторов, которые позволяют нам не соглашаться с рядом обвинений и вирусных информационных атак, которые наводнили страницы соцсетей последние дни. Мы никогда не сомневались в том, что хотим делать продукт в Украине для Украины, с украинскими подрядчиками, сырьем и т.д. ", — говорится в сообщении компании в соцсети.

В компании отметили, что YARO — это украинский бизнес, а сеть партнерств развивается по всей стране.

"Главный фокус нашего внимания был и остается нацеленным на устойчивое развитие на рынке Украины. Вся продукция YARO производится на территории Украины, что развивает нишу здорового питания и предоставляет стабильные рабочие места с достойной оплатой труда. Мы являемся надежной компанией, которая уважает законы предпринимательской деятельности и рабочую этику", - говорится в сообщении.



Также в компании отмечают, что в течение последнего месяца YARO представилась возможность принять участие в масштабных международных пищевых выставках: BioExpo в Варшаве и Anuga 2021 в Кельне, где доказывали, что украинский продукт по своему качеству не уступает лучшим мировым брендам.

"Мы слышали много приятных слов и изумленных комплиментов и не теряли ни единого случая напомнить потенциальным партнерам, что мы — из Украины, Украина — становится сильным игроком на рынке. Мы хотим быть честными и извиниться перед теми, чьи чувства были оскорблены", — отмечают в компании.

Также в YARO отмечают, что представление об антипатриотичности компании абсолютно ошибочно.

"Мы желаем Украины цветущего процветания и надеемся и в дальнейшем делать свой посильный вклад в ее развитие. Мы любим Украину", — резюмировали в компании.

Напомним:

Рэп-исполнитель Дмитрий Тимченко в Харькове во время рэп-батла высмеял жителей Львова за украинский язык, который он назвал "у ** бским диалектом".

за украинский язык, который он назвал "у ** бским диалектом". А в Николаеве преподавателю института права Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергею Шубину объявлен выговор за антиукраинские высказывания в соцсети. Профессор в комментариях под своим сообщением назвал украинский язык "рвотой".

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