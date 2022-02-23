"Мы миролюбивые люди, но...": главнокомандующий ВСУ напомнил оккупантам, что украинцы могут дать отпор врагу (видео)

Валерий Залужный обратился к оккупантам.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный записал видеообращение для оккупантов. Он напомнил о том, что украинцы уже 7 лет воюют, так что имеют хороший опыт ведения боевых действий и могут дать отпор врагу.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"У нас лучшая армия в мире, у нас лучшие командиры и лучшие солдаты, потому что они прошли войну. Мы — украинцы, очень миролюбивые люди, очень трудолюбивые и талантливые, но если враг придет на нашу землю, мы будем убивать! Слава Украине!", – сказал Залужный.
Напомним, что на фоне напряженной ситуации на востоке Украины украинцы сплотились и включились в помощь ВСУ. Они стали активно оказывать денежную поддержку благотворительным организациям, занимающимся армией.
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