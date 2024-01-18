"Мы, мягко говоря, в гневе": в Раде ждут новую версию законопроекта о мобилизации

Народные депутаты ожидают второй версии законопроекта об усовершенствовании мобилизации в первую неделю февраля.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Парламентарии ожидают увидеть новую версию документа ориентировочно во вторник, 6 февраля.

16 января юристы Министерства обороны передали свои наработки на изучение глав всех фракций.

"Мы, мягко говоря, в гневе, потому что не видим особого улучшения текста. Непонятно, что реально там переписали. Ну никак не соберем мы голосов под другие формулировки того же, что было в первой версии. Надо его реально переписать", – заявил УП один из депутатов фракции "Слуга народа".

Новый законопроект о мобилизации: последние новости

Глава ВР Руслан Стефанчук рассказал, что Рада передала Кабмину свое видение законопроекта о мобилизации, в частности, что касается ограничения конституционных прав граждан, привлечения в армию людей с инвалидностью третьей группы и приемлемость "электронного решения вопросов" учета военнообязанных.

В свою очередь, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова рассказала, когда вступит в силу новый закон о мобилизации. По ее словам, это займет недели.

Она добавила, что новая редакция законопроекта о мобилизации окажется в Верховной Раде в кратчайшие сроки. Он должен пройти определенный путь согласования в правительстве. Однако когда именно это будет Калмыкова не сказала.

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