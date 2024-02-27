"Мы на грани потери государства!": Маси Найем шокировал заявлением о том, что Украину ждут очень тяжелые времена

"Мы сейчас на грани потери государства". Такое громкое и одновременно страшное заявление сделал адвокат и ветеран войны Маси Найем и назвал решающие для Украины месяцы.

Почему так пессимистично высказался ветеран, что говорит Зеленский и военные и как это предотвратить? Все детали в эксклюзиве Виктории Гнатюк на TSN.ua.

Страшное заявление ветерана войны

Два года полномасштабного вторжения, 10 лет с начала войны в Украине и в самом деле столетняя и даже тысячелетняя борьба. Украинцам всегда приходилось бороться за право на существование, пока Россия хотела стереть нашу историю и соответственно нас навсегда. Изменилось только одно – к этой борьбе присоединились современные технологии. А спасти может единство. Это постоянно подчеркивают как высокопоставленные чиновники, так и военные. Это нужно, чтобы Украина и дальше существовала, откровенное и действительно страшное заявление сделал адвокат и ветеран войны Маси Найем: сейчас мы на грани потери государства, и объяснил, чем все это может закончиться.

"Мы сейчас на грани потери государства. Ну типа, это не вероятность так очень далека, это не про ядерку: возможно, будет, возможно, не будет. А это вполне реальные угрозы. Эти угрозы настолько реальны, что, условно говоря, май месяц для меня не кажется украинским, если определенные вещи сейчас не случатся, то есть, вполне очевидно, может случиться, что в мае вам нужно будет планировать жить в другой стране, если вы патриот, потому что жить с русской здесь вы не сможете. ты теперь должен выбрать. Мотивацию ты сам или включишь в себя и будешь защищать свое государство, ну или поезжай к полякам".

Заявление главы СБУ

Ну, к полякам явно уже не вариант. Да и речь не об этом. Главное – мы должны сохранить государство сейчас и дать отпор России такую, чтобы она впоследствии не вернулась убивать уже наших детей или внуков. О том, что срочно нужно объединяться – сейчас звучит на всех уровнях. Во время форума "Украина. Год 2024" об этом на всю страну вживую заявил и глава СБУ Василий Малюк.

Единство подчеркивает и Буданов. Ведь оружие оружием, а управляют им – люди.

Предупреждение для украинцев от Зеленского

Об этом постоянно напоминает и президент. И во время своей пресс-конференции 25 февраля предупредил украинцев о самых тяжелых месяцах в 2024 году и назвал, когда наступит переломный момент.

Но нам нужно не просто объединяться, как в первые дни полномасштабного вторжения, но и готовиться. Военные уже несколько месяцев бьют в колокола, что Россия не остановится. Мы это слышим, но до конца, похоже, не осознаем всю угрозу, как и два года назад, перед началом полномасштабной войны. И забыли, как Россия мечтала захватить Киев и не покидает эти планы до сих пор.

Нельзя забывать и о громких заявлениях, что если после Авдеевки упадет Купянск – мы можем потерять Харьков. А это город-миллионник и о нем тоже мечтает Россия. Такое предположение сделала нардепка Александра Устинова в комментарии для DW.

"Авдеевка – это первый шаг, как будет выглядеть Украина. Потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков. Харьков – это второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, который является большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков, и снова, если не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов и если мы не получим ракеты большей дальности, если у нас не будет F-16, обещанных F-16, этим летом, к сожалению, у нас будет огромная проблема".

Объединяться нужно всем и сейчас

Подобные заявления звучали не только от нардепки, но факт остается фактом, Россия действительно очень этого хочет и атакует Купянск еще с октября 2023 года. Это личный приказ фюрера, потому что нужно побольше "побед" до выборов. Так что если не крути, лучше каждому готовиться и уметь элементарные вещи, а потом сесть и в семейном кругу посмеяться, как когда-то учились пользоваться оружием или останавливать кровь, чем сожалеть, что потеряли время. В то же время в обществе стоит острый вопрос мобилизации. За год полномасштабной войны четкого закона о мобилизации – не было.

Как выйти из ситуации сейчас – большой вопрос. В новой версии законопроекта уже более 4 тысяч правок, а когда, наконец, состоится второе чтение, а закон вступит в силу — можно только догадываться. Итак, с одной стороны – нехватка оружия на фронте, потому что мировые лидеры тянут и нехватка людей. С другой – вопросы^

А почему думать о законе по мобилизации начали так поздно?

Как теперь набрать людей в армию после стольких скандалов с ТЦК?

Как мотивировать после такого обкрадывания армии?

Как научить сразу столько людей?

Как обеспечить?

Ведь вспомним заявление Зеленского – на одного военного четверо должно работать, чтобы у защитника была и экипировка, и достойная зарплата, и питание, и экономика страны держалась. Кроме того, когда российские танки отошли от Киева, часто можно было услышать и риторику: мол, пусть идут на войну депутаты и их дети. И это тоже верно. Но еще правда в том, что, к сожалению, идти придется всем, если мы не опомнимся сейчас.

Нам пора прекратить жаловаться и мы должны четко осознать – рассчитывать в этой войне мы имеем в первую очередь только на себя, и опять же, некоторое время прекращать воровать и всем вместе работать на страну, а не кто воюет, а кто набивает карманы, зная, что кто-то заплатит за это жизнью Ведь справедливость всегда догоняет.

В то же время в руках России еще один хороший инструмент раскола общества – пропаганда. В комитете по разведке при Президенте Украины 27 февраля сделали срочное заявление и напомнили о спецоперации "Майдан-3": РФ готовит мощную информационную кампанию против Украины. Там призывают – не вестись на провокации и продолжать работать на победу.

"Основные направления и цели врага – срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян – уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции" Цель россиян внутри Украины – деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, убить клин между военнослужащими и гражданскими, рассорить всех со всеми, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества, русские спецслужбы имеют большой опыт в сфере ведения гибридных войн. Как сообщал Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины, в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации "Майдан – 3" на распространение антиукраинских настроений только на платформе Telegram Россия потратила почти 250 млн. Общий бюджет сделки составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это – самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории".

Обострения этой истории украинские спецслужбы ждут уже в марте-мае. Эти месяцы тяжелыми для Украины назвал и Зеленский. Так что единственное, что мы можем сделать – это опять же: объединиться и продолжать борьбу.