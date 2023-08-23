"Мы на стороне Украины без колебаний": Мелони об ошибках Запада во время аннексии Крыма россиянами

Так, Запад признает свои ошибки в реагировании на аннексию Крыма, которую государство-агрессор совершило в 2014 году. Повторять их никто не намерен.

Об этом во время виртуального обращения к участникам саммита Крымской платформы заявила глава Совета министров Итальянской Республики Джорджа Мелони.

"Россия должна вывести войска из Крыма"

По словам Мелони, аннексия Крыма в 2014 году была очевидным нарушением международного права. Россияне пытались имплементировать свои агрессивные намерения против всей Украины. С этого времени Москва распространила свою авторитарную модель, ограничивая права населения полуострова, а особенно крымских татар.

"В 2014 году масштаб произошедшего не был полностью понятен для Запада. Мы надеялись, что империалистический импульс Москвы может на этом остановиться. Мы были неправы и должны это признать. Сегодня мы стоим на вашей стороне без колебаний", – акцентировала голова. Совет министров Итальянской Республики.

Она подчеркнула, что Запад в очередной раз подтверждает: Россия должна остановить свою политику оккупации и вывести войска. Так, наши партнеры настроены работать для достижения справедливого и продолжительного мира.

Отметим, Владимир Зеленский во время открытия саммита подчеркнул, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины. Дело в том, что это не пустая земля, а чей-то дом. Украина не торгует территориями, подчеркнул лидер, потому что не торгует людьми.

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