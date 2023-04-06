"Мы наблюдаем последние месяцы существования российской квази-империи": Ющенко о победе Украины

Существует несколько вариантов реалистической картины победы Украины, присоединения к ЕС и НАТО – в том числе. Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что для него означает победа Украины над Россией и что происходит со страной-агрессорой сейчас.

Об этом он говорил во время интервью с Егором Гордеевым.

"Не хочу, чтобы меня сослали за это в Сибирь… Но, очевидно, я не воспринимаю контуры 24 февраля прошлого года как конечную задачу, не воспринимаю суверенные границы, как свершившийся факт. То есть с точки зрения украинской цели это понятно. Но имейте в виду. : если ничего другого не меняется и наши герои доходят до хутора Михайловского, на этом мы ставим точку и больше мир не меняется, то напрашивается вопрос: а что дальше? Вы будете ждать два-три года, чтобы началась следующая серия?.." — задал вопрос Ющенко.

По его словам, есть несколько вариантов реалистической картины победы Украины. Страна в составе ЕС и НАТО – в том числе.

"Но поскольку это не происходит молниеносно, очевидно, мы должны рассуждать о тех механизмах, которые обеспечивают такое движение", – добавил третий глава Украины.

Он также охарактеризовал Россию как квази-империю, напомнив, что уже пять коренных народов в составе РФ декларируют о создании собственных государств и национальном суверенитете.

"Очень симпатично мнение о том, что мы наблюдаем последние месяцы, а возможно годы, существование этой квази-империи, этого зла, которое называется Россия. На сегодня уже пять коренных народов декларируют о создании собственных государств, о собственном национальном суверенитете. Я думаю, что с каждым днем все это будет развиваться более динамично. И тогда будет та победа, которой можно будет поставить точку”, — добавил Ющенко.

Напомним, что, по словам бывшего президента Украины Виктора Ющенко, первый излом из РФ произошел еще в 2007 году. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин формировал слишком опасную политику в нашей стране.

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