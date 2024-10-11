"Многие 10-11-классники, особенно мальчики, выезжают за границу" — Лисовый

Министр подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить – это качественное профессиональное, высшее и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.

В 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, уезжают за границу.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый в час вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, прямую трансляцию которой в YouTube ведет народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Что касается выезда. Я разделяю вашу тревогу. Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно мальчиков, уезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине разными способами", – сказал Лисовый.

Министр подчеркнул, что ключевое, что Минобразования должно им предложить – это качественное профессиональное, высшее и высшее образование, которое будет побуждать их оставаться в стране.

Среди прочего Лисовый подчеркнул, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут украинские дети, не лучше отечественных региональных учреждений высшего образования.

Напомним, Европейский Союз временно откладывает введение новой IT-системы пограничного контроля – Entry/Exit Scheme (EES) для граждан стран, не являющихся членами ЕС.

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