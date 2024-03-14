"Мы накапливаем все больше дальнобойной силы": Зеленский о производстве оружия Украиной

Президент Украины встретился с работниками нашего оборонного комплекса – людьми, посвятившими свою жизнь украинской силе. Они производят наше оружие, проявляющее себя на фронте, на море, в ударах с воздуха по русской системе войны.

Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Спасибо за украинские снаряды, пушки, за дроны, за наши ракеты, за наши системы РЭБ – за все то, что помогает нашим воинам драться и бережет жизнь Украины и украинцев", – сказал он.

Оружия будет больше

По словам лидера, будет еще больше нашего оружия, снарядов, дронов, систем РЭБ. Президент встретился с работниками одного из таких предприятий – оборонных.

"Официально о таком не говорим. Сейчас, во время войны, не можем открыто показывать все, что мы можем действительно. После войны, конечно, будем выражать нашу признательность открыто. Это люди, которые нашли способ, как нашему государству усилиться. Существенно. И с каждым днем мы накапливаем все больше этой силы. Такой нужной силы – такой дальнобойной нашей силы", – резюмировал он.

Напомним, РФ продолжает попытки убить Зеленского.

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