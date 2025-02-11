"Мы найдем выход из ситуации": Зеленский высказался о замораживании программ USAID

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на замораживание некоторых программ USAID, главной для Украины остается военная поддержка со стороны США.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

"Мы не будем жаловаться на то, что некоторые программы заморожены, потому что для нас самое главное – военная помощь, и она сохранилась, за что я благодарен… Если у американской стороны есть возможность и желание продолжать свою гуманитарную миссию, мы полностью за это, а если нет, то мы найдем свой выход из этой ситуации", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Американское агентство по международному развитию (USAID) в "мошенничестве" с расходованием средств и "невиданной коррупции". Американский президент требует полностью закрыть агентство.