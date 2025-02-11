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"Мы найдем выход из ситуации": Зеленский высказался о замораживании программ USAID

"Мы найдем выход из ситуации": Зеленский высказался о замораживании программ USAID

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

США заморозили ряд программ USAID, но военная помощь остается. Зеленский заявил, что Украина найдет выход из ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на замораживание некоторых программ USAID, главной для Украины остается военная поддержка со стороны США.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

"Мы не будем жаловаться на то, что некоторые программы заморожены, потому что для нас самое главное – военная помощь, и она сохранилась, за что я благодарен… Если у американской стороны есть возможность и желание продолжать свою гуманитарную миссию, мы полностью за это, а если нет, то мы найдем свой выход из этой ситуации", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Американское агентство по международному развитию (USAID) в "мошенничестве" с расходованием средств и "невиданной коррупции". Американский президент требует полностью закрыть агентство.

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