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«Мы не боимся смерти»: журнал Vice опубликовал материал о женщинах Вооруженных Сил Украины

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«Мы не боимся смерти»: журнал Vice опубликовал материал о женщинах Вооруженных Сил Украины

atlanticcouncil

Женщины играют жизненно важную роль в национальной обороне Украины с 2014 года, поскольку количество женщин-новобранцев возросло в ответ на российскую агрессию, пишет редактор Vice.

Канадско-американский журнал, посвященный стилю жизни, искусству, культуре и новостям/политике, Vice опубликовал историю 29-летней Кристины, вернувшейся в украинскую армию из Италии.

Девушка больше десяти лет жила со своей семьей в Италии: работала в супермаркете и пела на свадьбах в свободное время. Но перед войной девушка вернулась в Украину.

vice / ©
vice

Она полностью осознавала опасность, которой подвергалась: с 2014 года Украина стала объектом российской агрессии, пишет Vice.

«Риск проститься с жизнью всегда есть. Мы не боимся смерти; мы боимся быть рабами», – рассказала изданию World News Кристина, которая не назвала свою фамилию и местонахождение из соображений безопасности.

«Я буду на своей земле до последнего», – добавила она.

По данным министерства обороны, к началу 2021 года в Вооруженных силах Украины было около 57 тысяч женщин, что составляет 22,8% от общего количества. Этот показатель гораздо выше, чем в соседней Польше (7,5%), а также США (16%) и Германии (12%). Лишь немногие страны, призывающие мужчин и женщин на равных условиях, например Норвегия и Швеция, имеют аналогичный или более высокий процент женщин в своих войсках.

Поскольку Россия развернула войну в Украине, ответственность за защиту страны частично упала на растущие ряды формальных и неформальных женщин-борцов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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