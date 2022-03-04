«Мы не боимся смерти»: журнал Vice опубликовал материал о женщинах Вооруженных Сил Украины

Женщины играют жизненно важную роль в национальной обороне Украины с 2014 года, поскольку количество женщин-новобранцев возросло в ответ на российскую агрессию, пишет редактор Vice.

Канадско-американский журнал, посвященный стилю жизни, искусству, культуре и новостям/политике, Vice опубликовал историю 29-летней Кристины, вернувшейся в украинскую армию из Италии.

Девушка больше десяти лет жила со своей семьей в Италии: работала в супермаркете и пела на свадьбах в свободное время. Но перед войной девушка вернулась в Украину.

vice

Она полностью осознавала опасность, которой подвергалась: с 2014 года Украина стала объектом российской агрессии, пишет Vice.

«Риск проститься с жизнью всегда есть. Мы не боимся смерти; мы боимся быть рабами», – рассказала изданию World News Кристина, которая не назвала свою фамилию и местонахождение из соображений безопасности.

«Я буду на своей земле до последнего», – добавила она.

По данным министерства обороны, к началу 2021 года в Вооруженных силах Украины было около 57 тысяч женщин, что составляет 22,8% от общего количества. Этот показатель гораздо выше, чем в соседней Польше (7,5%), а также США (16%) и Германии (12%). Лишь немногие страны, призывающие мужчин и женщин на равных условиях, например Норвегия и Швеция, имеют аналогичный или более высокий процент женщин в своих войсках.

Поскольку Россия развернула войну в Украине, ответственность за защиту страны частично упала на растущие ряды формальных и неформальных женщин-борцов.