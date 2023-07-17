"Мы не боимся": Зеленский прокомментировал выход РФ из "зернового соглашения"

Президент Зеленский сообщил, что владельцы кораблей, идущих по зерновому коридору, готовы продолжить инициативу даже несмотря на отказ России.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход России из "зернового соглашения". Он напомнил, что прямой договор с РФ Украина не подписывала.

Об этом сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.

"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними", — подчеркнул Зеленский.

Следовательно, украинская сторона запросит у ООН и Турции ответ о сложившейся ситуации.

"Я дал распоряжение нашему Министерству иностранных дел, после официального сигнала Российской Федерации, подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и Турцию для того, чтобы они мне ответили как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что черноморский коридор должен работать независимо от того, хочет этого Россия или нет.

"Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна", — сообщил глава государства.

Напомним, в рамках "зернового соглашения" из порта Одессы 16 июля вышло последнее судно. Этому предшествовало заявление российской стороны об отсутствии оснований для продления Черноморской зерновой инициативы. Ведь одним из условий для продления действия соглашения в Кремле называли подключение к SWIFT "Россельхозбанку", чего так и не произошло.

Сейчас известно, что РФ официально сообщила о выходе из договора турецкую и украинскую стороны и даже секретариат ООН.

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