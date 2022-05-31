"Мы не будем смыкать рот": президент Словакии поддержала Украину и призвала мир передать оружие

Словакия призвала мир оказать ВСУ вооруженную помощь и поддержала вступление Украины в Европейский Союз.

Президент Словакии Зузана Чапутова во время своего выступления в Верховной раде напомнила, что Словакия уже активно передает Украине вооружение.

Видео выступления Чапутовой обнародовал спикер ВР Руслан Стефанчук.

"Мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши свертки с лекарствами и продуктами. Вашим защитникам нужна военная техника и снаряжение. Поэтому мы помогаем и будем помогать и в этом направлении", — заявила Чапутова.

По ее словам, Словакия уже передала Украине часть военной техники. Речь идет, в частности, о системах обороны С-300, разминовочной технике и боеприпасах.

"В скором времени это будет гаубица Zuzana. Об этом мы также говорим с нашими партнерами и союзниками, что Украине нужна не только гуманитарная, но и военная помощь", — отметила Чапутова.

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Президент Словакии также призвала мир активно разглашать информацию о преступлениях российской армии.

"Мы не будем смыкать рот. Не будем молчать, когда Россия будет совершать военные преступления на виду во всем мире. Я видела сегодня, что оставили после себя российские оккупанты в пригороде Киева. Месяц назад вашей прокуратуре и экспертам стали помогать судебные эксперты и полицейские из Словакии. Я знаю, что документирование преступлений, совершенных Россией в Украине, не вернет вам ваших близких. Но это позволит рассказать всему миру, что произошло, и обвинить тех, кто все это привел", — подчеркнула Чапутова.

Она также пообещала помощь в экспорте зерна и других товаров, "которые сегодня режим Путина цинично конфискует или блокирует в украинских портах".

"Он надеется, что это еще больше сломит вас экономически и ослабит решимость свободного мира подвергнуть санкциям агрессию России, угрожая глобальным дефицитом продовольствия. Однако он достиг противоположного. Сегодня весь мир видит, кто шантажирует и на кого нападают. Наша решимость помощи вам не уменьшилась, а наоборот, выросла", — отметила президент Словакии.

Следует также отметить, что Чапутова заявила о поддержке вступления Украины в ЕС, ведь Украина уже принадлежит к Европейскому Союзу.

"Сегодня продолжаются дебаты относительно того, предоставлять ли Украине статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Ответ для нас и для вас понятен. Украина принадлежит к Европейскому Союзу и будет его составной частью. Словакия и я лично сделаем все, чтобы это произошло как можно быстрее". Я буду продолжать говорить об этом с нашими европейскими лидерами", — сказала президент.

Отметим, президент Владимир Зеленский 31 мая в Киеве провел встречу с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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