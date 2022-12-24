"Мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами": президент поздравил с Рождеством христиан западного обряда

"Мы верим, что слезы сменятся радостью, за отчаянием придет надежда, а смерть будет побеждена жизнью", - отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством христиан западного обряда.

Зеленский отметил, что сегодняшний день и все грядущие зимние праздники украинцы встречают в непростых обстоятельствах.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Кто-то встретит праздник в чужих домах, но не у чужих людей — украинцев, приютивших украинцев. Кто-то услышит "Щедрик" на другом языке – в Варшаве, Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и многих других городах и странах. А кто-то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам", - отметил он.

Зеленский обратил внимание на отличие праздника в этом году: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами.

"Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. Мы загадаем желание. Одно на всех. И почувствуем радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. Мы будем отмечать свои праздники! Как всегда. Мы будем улыбаться и радоваться ... Как всегда. Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами. Христос родился! Славим его!" – сказал президент в поздравлении.

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал трогательный ролик в поддержку Украины. На видео сравнивают жизнь двух девочек из Украины и Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но у британского ребенка предпраздничный период полон счастья, украинская девочка каждый день сама слышит сигналы воздушной тревоги.

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