Мы не двигаемся к победе: Тарас Чмут об угрожающей ситуации в стране

По его словам, в то время, когда мы видим "странные процессы внутри Украины", россияне активно готовятся к новой фазе войны.

На фронте сложилась патовая ситуация, Украина по состоянию на сегодняшний день не побеждает и не движется к победе.

Об этом заявил директор одного из крупнейших волонтерских фондов Украины "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут в интервью "Украинской правде".

"Тот первоочередной план РФ не удался для них. Мы не потеряли государственность, как таковую: Киев не оккупировали, не убили президента и главкома, не уничтожили правительство и парламент. Это большая победа", — говорит Чмут.

По его мнению, происходящее сейчас – это определенная патовая ситуация, поскольку быстро захватить Украину россиянам не удалось, они не смогли запугать украинцев ядерным оружием, техногенными ударами, блекаутами.

"Сбить полностью западную поддержку им тоже не удалось. И, как результат, россияне перешли в ту игру, в которой себя лучше всего чувствуют – игра в долгую", – отметил волонтер.

По его словам, в то время, когда мы видим "странные процессы внутри Украины", россияне активно готовятся к новой фазе войны.

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"Россияне проводят качественное импортозамещение важных компонентов для оружия и техники, готовятся к очередной мобилизации, готовят 200-300 тысяч человек на лето. Конечно, это не будет самая боеспособная группировка в мире. Но 300 тысяч с танками Т-72 — это 300 тысяч. И им нужно что-то противопоставить, при этом мы внутри начинаем понемногу "сыпаться", — рассказывает Чмут.

"На некоторых участках мы отбиваем территории, на некоторых участках, к сожалению, теряем территории, на некоторых героически держим плацдарм, пытаемся давить там, где можем. Война идет в активном темпе. Но уже 2024 год. Война началась 10 лет назад, идет третий год большой войны. На сколько нас хватит?", – продолжил он.

Волонтер считает, что сейчас Украина теряет время, которым нас обеспечивают воины на фронте

"Это время – не бесконечное. В какой-то момент оно может закончиться. И тогда можем проиграть все мы. Очень надеемся, что в таком случае депутаты не успеют уехать из страны", – подытожил Тарас Чмут.

Ранее Тарас Чмут поделился своими прогнозами, могут ли россияне снова наступать на Киев.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне.

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