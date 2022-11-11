"Мы не холодильная камера": Данилов рассказал, приостановят ли ВСУ деоккупацию после освобождения Херсона

Замораживать войну Украина не будет, говорит секретарь СНБО.

После освобождения Херсона ВСУ не будут останавливаться и продолжат деоккупировать украинские территории.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории, независимо от погоды, независимо от времени года. Никакой остановки мы пропускать не можем, потому что там есть наши люди, мы видим, как они страдают", — сказал он.

Освобождение Херсона

Деоккупацию Херсона президент Владимир Зеленский назвал историческим днем. Также глава государства подчеркнул, что Украина всегда возвращает свое.

Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину мало кто верил, что украинская армия продержится больше трех дней. Однако сейчас ВСУ освободили три области, деоккупировали Харьковщину и подошли к Херсону.

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