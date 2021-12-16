"Мы не потерпим царя": Данилов сообщил, может ли сейчас Россия напасть на Украину

"Мы не потерпим царя": Данилов сообщил, может ли сейчас Россия напасть на Украину

Данилов говорит, что Украина не видит отвода войск РФ от границ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия все еще не предпринимает никаких шагов для отвода войск от украинских границ, к которым она стянула своих армейцев. Но признаков скорого нападения РФ на страну тоже нет.

В этом заверил Алексей Данилов во время интервью агентству Reuters.

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По его словам, в России на границе находятся 92 тысячи военнослужащих, но, по его мнению, Москве потребуется гораздо больше, если она все же решит вторгнуться в Украину.

"Было некоторое (увеличение численности войск), но не столь критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение) произойдет сейчас", — сказал он.

В то же время Данилов указал, что, несмотря на разговор президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным, ситуация у границ не изменилась и Украина до сих пор обеспокоен наращиванием военных РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что России нужно было бы не менее 500-600 тысяч войск вблизи границы, "чтобы удержать ситуацию под контролем в случае наступления". Хотя такая концентрация может быть достигнута в течение 24 часов.

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По его словам, Киев надеется, что в случае необходимости Запад поможет Украине с поставкой оружия. В свою очередь он убеждает, что Украина должна участвовать в любых переговорах относительно своего стремления к членству в НАТО.

"Мы ни кому не будем подчиняться, мы не потерпим царя, мы другой народ. Возможен ли компромисс? Да, он возможен, но не за счет нашей независимости и нашей страны", — подытожил Алексей Данилов.

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